Парад 9 мая на Красной площади пройдет без техники и курсантов

Формат проведения парада 9 мая на Красной площади будет скорректирован с учетом текущей оперативной обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по Красной площади пройдет пешая колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.