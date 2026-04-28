Парад 9 мая на Красной площади пройдет без техники и курсантов

Формат парада Победы скорректировали из-за оперативной обстановки.

Формат проведения парада 9 мая на Красной площади будет скорректирован с учетом текущей оперативной обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по Красной площади пройдет пешая колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.