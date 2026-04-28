«Балтика» перед матчем с «Рубином» проведёт открытую тренировку

Андрей Талалаев решил встряхнуть команду, которая не знает побед пять матчей подряд, поэтому в клубе планируют на тренировку перед матчем с «Рубином» из Казани позвать болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе «Балтики».
Попасть на трибуны «Ростех Арены» смогут 2 тыс. фанатов. Для этого необходимо забронировать бесплатный билет. Футболисты появятся на поле в 18:00. Входы на арену будут работать с 17:00.
«Премьер-лига уже на финишной прямой, а на кону целых девять очков. Несомненно, нам с вами нужен заряд эмоций перед этим важнейшим отрезком! Встреча с командой состоится в VIP-ресторане арены», — рассказали в клубе, добавив, что поклонников «Балтики» ждёт розыгрыш мяча с автографами игроков.
Шансы «Балтики» финишировать в тройке призёров по итогам чемпионата России заметно снизились после домашнего поражения от «Акрона»,