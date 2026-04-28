Минобороны: Колонна военной техники не примет участие в параде 9 мая в Москве

Воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой не будут участвовать в параде 9 мая в Москве. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило Министерство обороны РФ.
9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве пройдет военный парад.
— Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать участия в военном параде не будут, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе авиационной части парада над Красной Площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо столицы в цвета флага РФ.
Трибуны для гостей парада Победы и декорации 22 апреля уже стали монтировать на Красной площади. На опубликованных в Сети кадрах видно, как работает спецтехника и устанавливаются декорации.
Кроме того, Музей Победы подготовил для москвичей и гостей столицы большую праздничную программу к 9 Мая. В этот день вход в музей на Поклонной горе будет бесплатным. Главное здание будет отрыто для посетителей с 10:00 до 18:00, филиал Музей Г. О. Р. А. — с 10:00 до 21:00.