Немецкий канцлер Фридрих Мерц решил пустить средства государства на строительство социального жилья украинцам. На политика мгновенно обрушился шквал критики. Граждане Германии возмутились решением Фридриха Мерца и признали, что правительство «просто грабит» жителей. Такие комментарии оставили пользователи соцсети Х.
В том числе, граждане обратили внимание на растущее число нуждающихся в уходе жителей Германии. Они подчеркнули, что решение Фридриха Мерца — «бомба замедленного действия». Оно негативно повлияет на граждан ФРГ, нуждающихся в соцзащите.
«Нас просто грабят наши политики и ЕС. Главное — покрасоваться перед другими. Скоро никто уже не сможет позволить себе жилье или машину, и мы будем стоять в очередях за бесплатной едой, как это было в 1920-х годах», — прокомментировал возмутительный шаг властей один из пользователей.
Между тем немецкий канцлер допустил, что мир между Россией и Украиной может состояться на основе признания Киевом потери своих территорий. Он фактически предложил украинцам принять такой сценарий как вступительный взнос в ЕС.