В Москве показали балет Севастопольского театра «Грозовой перевал»

В основе спектакля — одноименный роман Эмили Бронте.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Спектакль Севастопольского государственного театра оперы и балета — балет «Грозовой перевал» был представлен на Новой сцене Государственного академического Большого театра в рамках Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», передает корреспондент ТАСС. Постановка впервые в истории города-героя вошла в число финалистов премии.

«Я очень рад, что из моего любимого города Севастополя — одного из самых красивых, культурных, сильных, с невероятной историей городов — был привезен современный балет в двух актах по известному во всем мире роману», — сказал в беседе с журналистами перед показом спектакля президент премии народный артист России Владимир Машков.

В основе постановки — одноименный роман английского автора Эмили Бронте, опубликованный в 1847 году. Спектакль «Грозовой перевал» — это драматическая танцевальная мистерия, в которой история любви, страсти и мести двух соседствующих семей на фоне йоркширских пустошей раскрывается через хореографию и пластику.

Спектакль, сочетающий классические традиции и современные хореографические решения, был создан выпускником Королевской школы балета в Лондоне, хореографом-постановщиком Джоной Пол Куком в тандеме с художником-сценографом, лауреатом Государственной стипендии правительства РФ Лилией Хисматуллиной.

Музыку к постановке написала и аранжировала доцент Московской консерватории, российский композитор Татьяна Шатковская. За дирижерским пультом — дирижер Большого театра Артем Абашев. Партии исполняют прима-балерина МАМТ Ксения Рыжкова, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки, лауреат премии Москвы Дмитрий Соболевский, солист Московского театра «Геликон-опера» Григорий Соловьев, а также Валерия Муханова, Андрей Орлов и сам Джона Пол Кук.

ТАСС — генеральный информационный партнер «Золотой маски».