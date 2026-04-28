Жители Ростовской области могут принять участие в акции «Бессмертный полк»

Жителям Дона рассказали о способах участия в акции «Бессмертный полк».

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области могут выбрать удобный формат для участия в акции «Бессмертный полк». Напомним, шествие под открытым небом в этом году не планируют, но почтить память участников Великой Отечественной войны можно и другими способами, их перечислили на сайте донского правительства.

Планируется онлайн-шествие «Бессмертного полка». До 6 мая каждый желающий может прислать информацию о своем герое. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте 2026.polkrf.ru, внести необходимые данные и фотографию, а затем сохранить анкету. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте «Бессмертного полка».

С 1 по 11 мая пользователи соцсетей и мессенджеров могут выставить портреты и истории ветеранов, а также всех, кто приближал Победу. Оформить портрет для аватарки можно в конструкторе фотографий на специальном сайте. После этого нужно закрепить в аккаунтах посты с хештэгами #Бессмертныйполк2026, #СоцсетиПобедителей о герое семьи: портрет Победителя с историей боевого пути.

«Стена памяти». С 1 по 11 мая в школах, детсадах, библиотеках, офисах, музеях и на улицах будут открываться «Стены памяти», на которых все желающие могут разместить портреты своих ветеранов.

Бессмертный полк на одежде и на транспорте. На одежду, а также на личный, служебный и общественный транспорт предлагают нанести портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны. Эта акция также продлится с 1 по 11 мая.

Бессмертный полк на передовой. С 1 по 11 мая в соцсетях появляются посты с видеоприветами от бойцов на передовой. Участники боевых действий размещают портреты своих предков, воевавших с нацизмом, а также записывают видеопоздравления.

Более подробную информацию о форматах «Бессмертного полка» можно найти на сайте проекта.

