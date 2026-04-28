Как пройдет парад Победы в Москве. Главное

Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.
ТАСС собрал основное из заявлений.
В составе пешей колонны примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск ВС РФ;
В связи с оперативной обстановкой колонна военной техники участвовать не будет;
В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп;
При трансляции парада покажут работу всех видов и родов войск, действующих на СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях;
Кадеты, суворовцы и нахимовцы участия принимать не будут;
В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ.