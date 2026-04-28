Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как пройдет парад Победы в Москве. Главное

В связи с оперативной обстановкой колонна военной техники участвовать не будет.

Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

ТАСС собрал основное из заявлений.

В составе пешей колонны примут участие военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск ВС РФ;

В связи с оперативной обстановкой колонна военной техники участвовать не будет;

В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных групп;

При трансляции парада покажут работу всех видов и родов войск, действующих на СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях;

Кадеты, суворовцы и нахимовцы участия принимать не будут;

В завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага РФ.