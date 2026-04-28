В Суздале открылась выставка, объединяющая известных и малоизвестных авангардистов

СУЗДАЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки, объединяющей громких и малоизвестных художников, «Свомас: свободные мастерские авангарда» прошло 28 апреля в Крестовой палате Суздальского кремля Владимиро-Суздальского музея-заповедника, передает корреспондент ТАСС.
Главная цель экспозиции — рассказать зрителям о ключевых этапах становления и развития Свободных мастерских, значимого художественного явления начала XX века. Выставка объединила как признанных мастеров, так и малоизвестных художников, представив более 200 произведений.
«Здесь представлены известные имена русского авангарда. Но нам этот проект интересен прежде всего тем, что мы раскрываем судьбы менее известных художников, вышедших из художественных мастерских», — сказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.
Она отметила, что русский авангард, несмотря на высокую изученность, остается чрезвычайно богатым, однако многие его представители долгое время оставались в тени, к примеру, Генрих Блюменфельд и Александр Штурман. «Этот выставочный проект призван раскрыть такие малоизвестные страницы русского авангарда, в частности, связанные с реформой художественного образования», — добавила собеседница агентства.
Выставка разделена на четыре блока, которые посвящены отдельным этапам развития Свободных мастерских. В каждом разделе представлены произведения живописи, графики, документы и фотографии. Экспозиция будет работать до 25 октября.