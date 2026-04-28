Уровень поддержки Трампа упал до минимального значения: чем особенно недовольны избиратели

Рейтинг одобрения политики Трампа упал до рекордно низких 34 процентов.

Американские избиратели всё реже выражают поддержку политике президента США Дональда Трампа. Рейтинг одобрения его действий опустился до рекордно низких 34%. Об этом свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.

В статье напомнили, что прошлые результаты Дональда Трампа были на 2% выше текущих. Снижение рейтинга обосновывают недовольством жителей ситуацией вокруг Ирана. Кроме того, избирателей волнует резкое повышение стоимости жизни.

Как отмечается, 78% республиканцев все еще поддерживают Дональда Трампа. Однако 41% среди представителей партии недовольны действиями президента США в отношении ценообразования.

В край упал и рейтинг одобрения немецкого канцлера Фридриха Мерца. Он впервые занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков Германии.

