Уровень поддержки Трампа упал до минимального значения: чем особенно недовольны избиратели

Американские избиратели всё реже выражают поддержку политике президента США Дональда Трампа. Рейтинг одобрения его действий опустился до рекордно низких 34%. Об этом свидетельствует совместный опрос Reuters и Ipsos.
В статье напомнили, что прошлые результаты Дональда Трампа были на 2% выше текущих. Снижение рейтинга обосновывают недовольством жителей ситуацией вокруг Ирана. Кроме того, избирателей волнует резкое повышение стоимости жизни.
Как отмечается, 78% республиканцев все еще поддерживают Дональда Трампа. Однако 41% среди представителей партии недовольны действиями президента США в отношении ценообразования.
В край упал и рейтинг одобрения немецкого канцлера Фридриха Мерца. Он впервые занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков Германии.