Уже не по карману: россиянам приходится отказывать себе в кофе навынос

Внутрироссийский рынок кофеен стремительно теряет посетителей, поскольку граждане всё чаще отказываются от покупки готового напитка на вынос в пользу чашки, приготовленной на собственной кухне. Такую тенденцию НСН обрисовал эксперт отрасли, отметив, что данный тренд будет только набирать обороты на фоне удорожания продукта и тотальной экономии населения. Сокращение объёмов потребления сваренного вне дома кофе фиксировалось ещё в прошлом году, когда россияне начали оптимизировать свои расходы, предпочитая брать с собой термокружку вместо одноразового стаканчика из точки общепита. «Это очевидная история. Если стоимость кофе будет расти, есть вероятность, что продолжится переток из кофеен в сторону домашнего приготовления», — заявил эксперт.
Эксперт связывает происходящие изменения не только с экономическими факторами, но и с техническим прогрессом в бытовой сфере. По его мнению, современные кофеварки и аксессуары для заваривания заметно усовершенствовались, благодаря чему рядовой потребитель сегодня в состоянии сварить себе вполне приличный напиток, не выходя из дома. Специалист признал, что уровень профессионализма баристы пока остаётся недосягаемым — чашка, приготовленная мастером, будет качественнее по вкусу и текстуре. Тем не менее для определённой категории кофеманов домашний вариант выглядит вполне сносно, и экономить таким образом, по оценке эксперта, совершенно разумно.
Примечательно, что схожие тренды сегодня наблюдаются и на рынках прочих продуктов, однако ситуация с кофе имеет свою специфику. Эксперт подчеркнул, что полностью отказываться от этого напитка россияне не станут, корректировки коснутся исключительно объёмов трат на него. Кофе остаётся одной из ключевых позиций в потребительской корзине, и этот статус, по прогнозам, сохранится до самого конца, несмотря на любые экономические потрясения.
По словам эксперта, кофе дарит людям нужный эмоциональный настрой и создаёт особенную атмосферу, из-за чего его значимость для граждан чрезвычайно велика. Именно эта эмоциональная привязанность не позволяет потребителям вычеркнуть продукт из своей жизни даже в условиях жёсткой экономии — они лишь меняют способ его получения, переходя из кофеен на собственные кухни. Таким образом, рынок ожидает не падение кофейного потребления как такового, а его структурная перестройка: домашний сегмент будет расти, тогда как заведениям общепита, возможно, придётся пересматривать ценовую политику или делать ставку на уникальную атмосферу.
