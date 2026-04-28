Уже не по карману: россиянам приходится отказывать себе в кофе навынос

Эксперт связывает происходящие изменения не только с экономическими факторами, но и с техническим прогрессом в бытовой сфере. По его мнению, современные кофеварки и аксессуары для заваривания заметно усовершенствовались, благодаря чему рядовой потребитель сегодня в состоянии сварить себе вполне приличный напиток, не выходя из дома. Специалист признал, что уровень профессионализма баристы пока остаётся недосягаемым — чашка, приготовленная мастером, будет качественнее по вкусу и текстуре. Тем не менее для определённой категории кофеманов домашний вариант выглядит вполне сносно, и экономить таким образом, по оценке эксперта, совершенно разумно.