Депутат Немкин: в преддверии майских праздников активизируются мошенники

В Госдуме предупредили россиян, что преддверии майских праздников активизируются мошенники. Традиционно, с 1 по 9 Мая в стране фиксируется волна вредоносных рассылок, замаскированных под праздничные открытки.
Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, напомнил, что злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии, адаптируя их под актуальную повестку.
В эти дни пользователи больше склонны доверять визуальному контенту и чаще открывают пересылаемые изображении, надеясь увидеть открытку или патриотический видеоролик.
Мошенники используют эту особенность, отправляя вредоносные файлы под видом поздравлений. Особую опасность представляют вложения в нестандартных форматах, например, с расширением .gift, или изображения без функции предпросмотра.
Технически атака может развиваться по нескольким сценариям: вредоносный код может быть встроен непосредственно во вложение, либо при попытке открыть изображение пользователь перенаправляется на фишинговый сайт, где происходит автоматический сбор данных или установка вредоносного ПО. Часто такие файлы рассылаются через взломанные аккаунты или от имени знакомых, что снижает бдительность получателей, пишет Life.ru.
Основным средством защиты от мошеннических атак станет соблюдение цифровой гигиены: не открывать вложения от неизвестных отправителей, с осторожностью относиться к файлам без предпросмотра и перепроверять содержание подозрительных сообщений, даже если они поступили от знакомых. Особенно важно проявлять бдительность в периоды массовых рассылок, когда мошенническая активность традиционно возрастает.
Ранее, адвокат Надежда Борзенко напомнила в беседе с «Газета.Ru», что звонки «из банка» с сообщениями о якобы подозрительных операциях — одна из самых распространенных схем мошенничества. Она может подпадать под статью 159 УК РФ: человеку сообщают ложную информацию о риске списания денег и под этим предлогом подталкивают к действиям, которые дают доступ к счету.
А в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ напомнили, что мошенники используют в своих целях мобильные игры, причем в зоне риска находятся не только дети, но и взрослые. В рекламе обещают легкий заработок в рамках госпрограммы и люди переводят свои деньги, пишет aif.ru.