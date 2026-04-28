Директор Долиной опроверг информацию о госпитализации артистки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг в беседе с корреспондентом ТАСС появившуюся в СМИ информацию о ее госпитализации.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщили, что якобы после осмотра на дому Долину госпитализировали «с сильной болью в позвоночнике».
«Врут [о госпитализации]», — сказал собеседник агентства.
Также ранее Пудовкин в беседе с ТАСС на фоне сообщений о том, что артистка вызвала на дом скорую помощь из-за боли в спине, сообщил, что состояние певицы не вызывает опасений.