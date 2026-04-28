Депутат Арефьев предложил ввести в школах предметы профильного труда

В школах предложили ввести дополнительные предметы, которые помогут учащимся познакомиться с рядом профессий еще во время обучения.
Парламентарий предлагает не только расширять сферы обучения школьников, но и создавать при школах мастерские: швейные, слесарные и столярные.
Такая мера направлена на получение учениками конкретных профессиональных навыков.
— Ребята, которые выйдут из стен такого учреждения, будут иметь определенные навыки по работе на фрезерных и токарных станках, — рассуждает депутат в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что нужно пересмотреть систему школьного образования и строить уроки труда по системе фабрично-заводского обучения.
То есть, дети могут еще во время учебы проходить практику на производствах, для этого их нужно закреплять за опытным кадрами.
— И тогда их можно ставить на новые линии, что позволит победить дефицит кадров, — заключил Арефьев.