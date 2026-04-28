Как «авантюра» США и Израиля сказалась на Ближнем Востоке: МИД России призвал стороны конфликта к дипломатии

Захарова указала на готовность России содействовать в стабилизации вокруг Ормуза.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила текущее положение дел на Ближнем Востоке. Она напомнила, что энергетический маршрут через Ормузский пролив функционировал до устроенной США и Израилем «авантюры». Россия готова содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, добавила Мария Захарова в интервью индийскому порталу «Firstpost». Ее комментарий публикует пресс-служба МИД РФ.

Официальный представитель ведомства призвала стороны конфликта к дипломатии. Она назвала агрессию США и Израиля неспровоцированной и противозаконной.

«Россия с самого начала выступала за возвращение конфликта в политико-дипломатическое русло. Приветствовали договоренность о прекращении огня и начало ирано-американских переговоров в Исламабаде», — заверила Мария Захарова.

Российский лидер Владимир Путин днем ранее принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. В ходе диалога он указал на мужество и героизм народа исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше