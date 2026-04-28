Как «авантюра» США и Израиля сказалась на Ближнем Востоке: МИД России призвал стороны конфликта к дипломатии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила текущее положение дел на Ближнем Востоке. Она напомнила, что энергетический маршрут через Ормузский пролив функционировал до устроенной США и Израилем «авантюры». Россия готова содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, добавила Мария Захарова в интервью индийскому порталу «Firstpost». Ее комментарий публикует пресс-служба МИД РФ.