Выборгская резня. Что спровоцировало этнические чистки в Финляндии

Протоиерей Выборгского кафедрального собора о. Михаил Успенский вспоминал: «Наряду со многими сотнями русских семейств в г. Выборге и мою семью постигло тяжелое несчастье. Трое моих племянников, которых я воспитывал как своих детей (они были сироты): Григорий Александрович Михайлов 23 лет, Андрей Александрович Михайлов 20 лет и Петр Александрович Михайлов 18 лет, погибли напрасными и невинными жертвами от руки белогвардейцев. В первый день вступления белой гвардии в Выборг они, взяв свои документы, пошли зарегистрироваться у белогвардейского начальства. Не зная за собой никакой вины, они смело и доверчиво шли, уверенные в благородстве и закономерности действий белой гвардии. И за свое доверие жестоко поплатились. Без всякой вины они были расстреляны белогвардейцами. Моя жена нашла их потом за Фридрихсгамскими воротами в общей груде русских мучеников».