Выборгская резня. Что спровоцировало этнические чистки в Финляндии

Великое княжество Финляндское занимало уникальное положение в составе Российской империи: Финляндия обладала собственными органами власти, законодательством, бюджетом, почтой, таможней и даже валютой. Император всероссийский правил княжеством как великий князь Финляндский. До 1899 года официальный Петербург почти не вмешивался во внутреннюю жизнь региона, необыкновенно расцветшего за столетие без шведской власти, много веков видевшей в Финляндии лишь источник податей и рекрутов.
Золотая эпоха автономии, однако, породила у местной элиты устойчивое ощущение исключительности. Многие представители шведского меньшинства, особенно заметно представленного в аристократии, университетских и буржуазных кругах, не желали мириться с отторжением их родины от Швеции. За столетие российской власти в Финляндии успела оформиться и развиться собственная интеллигенция и элитарные круги, задумывавшиеся о перспективах обретения независимости. Когда на фоне роста германской угрозы в регионе и необходимости укрепить оборону Петербурга геополитические интересы империи потребовали унификации, началась так называемая эпоха русификации.
В финскую историографию периоды 1899−1905 и 1908−1917 годов вошли как «времена гонений» (т.н. Sortokaudet). Февральский манифест 1899 года установил право великого князя издавать законы без согласования с финским сеймом. В 1900 году последовал Манифест о языке, вводивший в делопроизводство русский язык наравне с финским и шведским. В 1901 году принят закон о призыве в армию, включавший финские вооруженные силы в состав российской армии. А в 1910 году права сейма были еще более урезаны в пользу Государственной думы.
Финское общество восприняло это как предательство «векового договора» с императором. Ответом стал быстрый рост радикального сепаратизма. Идея Финляндии, очищенной от «русского влияния и присутствия», стала доминантой для немалого количества молодежи, готовой бороться за независимость с оружием в руках.
Движение егерей.
20 ноября 1914 года в Доме учащихся в Хельсинки состоялось тайное собрание. Представители около 20 студенческих объединений приняли совместное решение: Финляндия должна разорвать связи с Россией, и помочь в этом может только воюющая против нее Германия. Так родилось движение егерей (т.н. J?? k?riliike). В 1915—1917 годах около 1,9 тыс. финских добровольцев тайно, группами переходили границу со Швецией, откуда отправлялись в Германию. Из них сформировали 27-й Королевский Прусский егерский батальон.
С точки зрения российских законов это была государственная измена. Формально оставаясь подданными империи, егеря были переброшены на Рижский фронт, где в 1916—1917 годах воевали против русских войск на территории современной Латвии. Они участвовали в боях у Еккау-Кеккау и Шмардена, и восемь из них были награждены Железными крестами. Так сложился костяк движения егерей — около 700 наиболее радикальных и обученных бойцов.
«Охранные отряды».
Пока в России Гражданская война только разгоралась, в Финляндии разыгралась скоротечная, но не менее жестокая и кровопролитная драма. Ее действующими силами стали местные красные, занимавшие позиции, близкие к российским большевикам, и белые, стремившиеся не допустить повторения событий в Петрограде и Москве 1917 года.
Особую роль в вооруженных формированиях белых, которыми руководил К. Г. Э. Маннергейм, наряду с представителями немецких вооруженных сил и шведскими добровольцами, играл «Шюцкор» — «Охранные отряды», добровольческие подразделения националистов, превратившиеся из радикального ополчения в правительственные войска.
В отличие от регулярных частей, хорошо мотивированные, но мало дисциплинированные, они не делали различий между комбатантами и гражданскими — для них всякий, кто говорил по-русски или выглядел «русским», был врагом. Именно эти люди, натасканные егерями-инструкторами в лагере Вымпели, и станут главными палачами Выборга. К апрелю 1918 года на счету «Шюцкора» уже были массовые убийства: в Тампере, захваченном 6 апреля, было убито около 200 мирных жителей русского происхождения.
К концу апреля 1918 года гражданская война в Финляндии близилась к финалу. Последним крупным оплотом финских красных был Выборг, где русское население составляло заметный, а в элитных кварталах — значительный процент. Многие из них ждали белых, видя в войсках Маннергейма тех, кто поможет восстановить в городе прежние порядки.
29 апреля войска Маннергейма при поддержке егерей и отрядов «Шюцкора» вошли в город. С падением Выборга война окончилась. Однако именно здесь победители устроили то, что современные историки называют Выборгской резней, — этническая чистка, направленная уже не столько против красных финнов, а именно русского населения.
Свидетельства ужаса.
Критерий «виновности» был чудовищно прост: русская речь, русская фамилия или просто «нефинская» внешность. Егеря и шюцкоровцы врывались в дома, хватали людей и гнали их за город — на расправу.
Финский исследователь Ларс Вестерлунд в своем труде, посвященном белому террору в Выборге 1918 года «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть» приводит цифру расстрелянных русских (а заодно приписанных к ним всех остальных, кто по каким-то причинам не устраивал финских националистов, включая поляков и украинцев) от 380 до 420 человек. И это только за первые двое суток. В эту статистику вошли лишь идентифицированные жертвы. Российские историки, опираясь на архивы и свидетельства очевидцев, оценивают общее число погибших (с учетом умерших и заморенных в лагерях, организованных после казней) в диапазоне от 800 до нескольких тысяч. Самыми юными жертвами стали 12-летний Сергей Богданов и 13-летний Александр Чубиков.
Вот как описывает эти события в мае 1918 года барон Пауль Николаи: «Мадам Наумова пришла попросить сертификат для своего мужа. Ее сын, 16-летний мальчик, был схвачен и расстрелян в первый день, без всякой причины. Я думаю, услышали, что он говорит по-русски! Все русские названия улиц должны быть сняты в течение 48 часов… Похоже, что многие, если не все, русские, расстрелянные в прошлый понедельник, были невиновны».
Очевидец по фамилии Катонский в петроградских газетах того времени так вспоминал увиденное: «…около 6 часов утра финны ворвались в город со стороны Коликомяки с криками “Бей русских!”. Они вламывались в квартиры, хватали и убивали, отвозили людей на валы и расстреливали из пулеметов. Расправлялись в основном с мужчинами, но были и дети».
Протоиерей Выборгского кафедрального собора о. Михаил Успенский вспоминал: «Наряду со многими сотнями русских семейств в г. Выборге и мою семью постигло тяжелое несчастье. Трое моих племянников, которых я воспитывал как своих детей (они были сироты): Григорий Александрович Михайлов 23 лет, Андрей Александрович Михайлов 20 лет и Петр Александрович Михайлов 18 лет, погибли напрасными и невинными жертвами от руки белогвардейцев. В первый день вступления белой гвардии в Выборг они, взяв свои документы, пошли зарегистрироваться у белогвардейского начальства. Не зная за собой никакой вины, они смело и доверчиво шли, уверенные в благородстве и закономерности действий белой гвардии. И за свое доверие жестоко поплатились. Без всякой вины они были расстреляны белогвардейцами. Моя жена нашла их потом за Фридрихсгамскими воротами в общей груде русских мучеников».
Наиболее массовые казни происходили у Фридрихсгамских ворот Аннинских укреплений. Свидетели описывали, как арестованных сгоняли ко рвам, после чего начинали палить пулеметы. Раненых добивали гранатами и выстрелами в голову, а порой просто штыками и прикладами.
Из карманов убитых забирали все ценное, а трупы либо сбрасывали в ров, либо оставляли лежать. Руководил расстрелами Мартин Экстрём — коренной швед, приехавший в Финляндию именно для того, чтобы воевать против русских. Позже он станет одним из вождей шведских нацистов.
Память об этой драме.
Массовые расстрелы приостановились после приезда в Выборг британского вице-консула Вольдемара Фриска, заявившего официальный протест. Однако позже финны продолжили этнические чистки. Вскоре сенат принял решение о высылке из страны всех русских и русскоязычных, и в 1918 году около 20 тыс. человек выдворили из страны.
Непосредственным же следствием Выборгской резни стало, по мнению ряда исследователей, укрепление советской власти в Петрограде и вообще на северо-западе России: раньше противники большевиков могли надеяться на союз с финнами, но теперь иллюзии растаяли. Один из лидеров антибольшевистской «Петроградской боевой организации» Владимир Таганцев отмечал: «Никто из нас не хотел похода финляндцев на Петроград. Мы помнили о расправе над русскими офицерами заодно с красными повстанцами».
Воспоминания о «Выборгской резне», а также советско-финляндском конфликте 1918−1920 годов послужили причиной глубочайшего недоверия советского руководства к соседнему государству, и, надо сказать, финская сторона отвечала полной взаимностью. Принципиальное нежелание перестать быть хотя бы в числе взаимных потенциальных противников, не говоря про налаживание отношений, стало одной из непосредственных причин т.н. Зимней войны 1939−1940 годов и последовавшего за ней участия Финляндии во Второй мировой войне, по итогам которой Выборг окончательно вошел в состав Советского Союза.
После завершения Второй мировой войны, на фоне подписания с Финляндией Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и развития доверительных, добрососедских отношений между двумя странами, ни советская сторона, ни официальный Хельсинки не стремились затрагивать болезненные вопросы прошлого.
Ни в период расцвета линии Паасикиви — Кекконена, ни после распада СССР финское политическое руководство не посчитало нужным принести официальных извинений потомкам погибших. Выборгская резня — не просто эпизод гражданской войны. Это трагический итог спровоцированного русификацией, но перешедшего все границы агрессивного национализма. Память о случившемся — один из ключей к пониманию многоуровневой сложности российско-финских отношений в XX веке, через три войны пришедших к невиданному добрососедству.