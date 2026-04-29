ПСЖ со счетом 5:4 обыграл «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Ответный матче пройдет 6 мая в Мюнхене.

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:4 обыграли германскую «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хвича Кварацхелия (24-я, 56-я минуты), Жоау Невеш (33) и Усман Дембеле (45+5, с пенальти, 58). У проигравших отличились Гарри Кейн (17, с пенальти), Майкл Олисе (41), Дайо Упамекано (65) и Луис Диас (68). Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене. В другом полуфинале встретятся английский «Арсенал» и испанский «Атлетико». Первая игра противостояния пройдет 29 апреля в Мадриде.

Финал состоится 30 мая в Будапеште. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В решающем матче команда из Парижа разгромила итальянский «Интер» (5:0) и впервые завоевала титул. Рекордсменом по количеству трофеев является испанский «Реал», побеждавший в самом престижном клубном турнире Европы 15 раз.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше