HR-эксперт Храмова: работодатели ищут причины для отказа мамам с детьми до 3 лет

Доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова напомнила, что руководитель не имеет право разделять персонал по гендерному признаку. Дискриминация запрещена трудовым законодательством, но часто этот запрет обходят, например, отдавая вакансию не молодой маме, а более «свободному» кандидату.
Эксперт объясняет, что работодатели с неохотой берут на работу молодых мам, так как опасаются частых больничных, и в командировку такой сотрудник тоже вряд ли поедет, пишет RuNews.24.
Но с 1 сентября 2026 года женщины, у которых дети не достигли 3 лет, будут защищены: для них запрещено устанавливать испытательный срок. Безусловно, при желании можно найти завуалированный повод для отказа в трудоустройстве, но если человек принят, то расторгнуть договор с ним будет гораздо сложнее. С другой стороны, такие гарантии приведут к тому, что работодатель будет более тщательно выбирать кандидатов на собеседовании, чтобы исключить «проблемных».
Эксперт напомнила, что в отпуск по уходу за ребенком может уйти не только мать, но и отец. В связи с этим мужчин, у которых маленькие дети, при устройстве на работу может тоже ждать расширенный список вопросов, касающихся «семейной» ситуации".