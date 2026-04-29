Что можно и нельзя делать на Ирину Рассадницу 29 апреля на Урви берега

Православная церковь 29 апреля вспоминает святую мученицу Ирину и ее сестер: Агапию и Хионию. В народе принято отмечать день Ирины Рассадницы. С указанной даты было принято садить рассаду и растения.
Однако существует еще одно название — Арина Урви берега. Все дело в том, что 29 апреля реки входят в русла, берега остаются размытыми и могут обрушиться.
Что нельзя делать 29 апреля.
Запрещено выкапывать руками землю, так как можно на себя навлечь кожные заболевания. Не рекомендуется вредить растениями. Подобное может обернуться проблемами. А еще супругам не следует выяснять отношения. Это может негативно сказаться на совместном будущем.
Что можно делать 29 апреля.
По традиции, с названного дня садили рассаду, а также растения и капусты. Во время посадки капусты женщины надевали на себя старые лохмотья, чтобы быть похожими на данный овощ. День также подходит для пересадки комнатных растений.
Согласно приметам, яркая радуга на небе предсказывает плохую погоду. В том случае, если идет сильный дождь, то лето окажется жарким.
