Парад Победы 9 мая пройдёт без военной техники

Над Красной Площадью пролетит авиагруппа штурмовиков Су-25.

Источник: Клопс.ru

На параде Победы 9 мая в Москве по Красной площади пройдут только пешие колонны курсантов высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. При этом принято решение не демонстрировать военную технику, сообщили в Минобороны России.

В финальной части парада над Кремлём продемонстрируют своё мастерство российские пилотажные авиагруппы, после этого лётчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета национального флага.

«В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих вооружённых сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и на кораблях военно-морского флота», — добавили в военном ведомстве.

Какие улицы и парковки в Калининграде перекроют на время парада Победы и его репетиций.

