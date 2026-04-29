Парад Победы 9 мая пройдёт без военной техники

На параде Победы 9 мая в Москве по Красной площади пройдут только пешие колонны курсантов высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. При этом принято решение не демонстрировать военную технику, сообщили в Минобороны России.
В финальной части парада над Кремлём продемонстрируют своё мастерство российские пилотажные авиагруппы, после этого лётчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета национального флага.
«В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих вооружённых сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и на кораблях военно-морского флота», — добавили в военном ведомстве.
