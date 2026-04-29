ПСЖ и «Бавария» установили рекорд результативности в полуфиналах ЛЧ

«Бавария» пропустила пять голов в еврокубке впервые с сезона-1994/95. Тогда мюнхенский клуб в полуфинальном матче Лиги чемпионов проиграл нидерландскому «Аяксу» со счетом 2:5. Семь мячей в полуфинальной игре также забивали «Ливерпуль» и «Рома» в 2018 году (5:2 в пользу «Ливерпуля») и «Манчестер Сити» с «Реалом» в 2022 году (4:3 в пользу «Манчестер Сити»). Эти встречи являлись рекордными по количеству голов на данной стадии Лиги чемпионов.