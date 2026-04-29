Сафонов впервые пропустил четыре гола в матче за ПСЖ

Парижская команда в первом матче полуфинала Лиги чемпионов обыграла мюнхенскую «Баварию».

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов впервые пропустил четыре гола в составе команды за один матч.

Это произошло в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов с германской «Баварией» (5:4).

Ранее ТАСС сообщал, что российский вратарь прервал серию из трех матчей без пропущенных голов в Лиге чемпионов. Он не пропускал мячей в ответном матче ⅛ финала с «Челси» (3:0) и четвертьфинальных встречах с «Ливерпулем» (2:0, 2:0).

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.