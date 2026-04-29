Сафонов впервые пропустил четыре гола в матче за ПСЖ

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.