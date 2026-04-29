Что можно, а что нельзя делать в Иринин день 29 апреля 2026

В тот момент, когда Анастасия получила откровение о судьбе трех сестер, она как раз находилась в городе Аквилее. Исполняя свое служение, она посещала христиан, томившихся в местных тюрьмах. Получив божественное указание, Анастасия незамедлительно поспешила к Агапии, Ирине и Хионии. Она прекрасно понимала, что впереди у них тяжелые страдания и смерть, и ее долг как старшей сестры во Христе — укрепить их веру, подготовить к грядущим испытаниям. Встреча с Анастасией стала для юных дев огромной поддержкой. Она рассказывала им о других мучениках, о том, как вера помогает преодолеть любые муки, и о той нетленной славе, которая ожидает тех, кто не отречется от Христа.