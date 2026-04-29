Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По некоторым улицам и набережным в центре Москвы 29 апреля ограничат движение

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Некоторые улицы и набережные в центре Москве перекроют в среду с 16:30. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«29 апреля и 4 мая с 16:30 до окончания мероприятия ограничения затронут улицы Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка, переулки 1-й Раушский, 2-й Раушский, Ветошный и Фалеевский, площади Старая и Болотная, набережные Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская, Китайгородский проезд и Большой Москворецкий мост», — говорится в канале департамента в «Максе».

Ограничения на те же улицы и набережные также будут действовать 4 мая с 16:30. Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена.