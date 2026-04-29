Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Хейли Баптист в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Баптист, посеянной на турнире под 30-м номером. В полуфинале она сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (9).
Соболенко 27 лет, она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На счету спортсменки 24 победы на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).
Баптист 24 года. Она располагается на 32-й строчке в мировом рейтинге. Американка не выигрывала турниров WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros (2025).
Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000 и проводится на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составляет более $8,2 млн. Действующей победительницей соревнования является Соболенко. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).