В ГД подготовят законопроект об изменениях требований к дорожной разметке

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Скользкая дорожная разметка нередко влияет на аварийность на дорогах, в связи с этим в Госдуме подготовят законодательную инициативу об обязательных требованиях к разметке. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.
«Сегодня дорожная разметка нередко становится скользкой, особенно в дождь. Это увеличивает тормозной путь, ухудшает управляемость и напрямую влияет на аварийность. В ближайшее время планируется подготовка законодательной инициативы, направленной на устранение выявленного нормативного пробела и повышение уровня безопасности дорожной инфраструктуры», — сказал Гусев ТАСС.
С инициативой об изменении требований к дорожной разметке к депутату обратились мотоциклисты. В действующих стандартах отсутствуют обязательные требования к коэффициенту сцепления разметки с дорожным покрытием. «При этом ранее такие требования в нормативных документах были, но затем были исключены, что привело к нормативному пробелу», — добавил Гусев. При этом, по оценке экспертов, более 10% дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта в крупных городах могут быть связаны именно со скользкой разметкой.
Инициатива будет проработана с профильными ведомствами и экспертным сообществом с целью подготовки соответствующих изменений в законодательство и нормативную базу, рассказал политик. «Речь идет о решении, которое не требует значительных бюджетных затрат, но может существенно повысить безопасность на дорогах и снизить аварийность. Такие вопросы нельзя игнорировать», — отметил депутат.