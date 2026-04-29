В ГД подготовят законопроект об изменениях требований к дорожной разметке

С инициативой об изменении требований к дорожной разметке к депутату обратились мотоциклисты. В действующих стандартах отсутствуют обязательные требования к коэффициенту сцепления разметки с дорожным покрытием. «При этом ранее такие требования в нормативных документах были, но затем были исключены, что привело к нормативному пробелу», — добавил Гусев. При этом, по оценке экспертов, более 10% дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта в крупных городах могут быть связаны именно со скользкой разметкой.