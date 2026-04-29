«86 47»: бывшего директора ФБР обвинили в публикации угроз Трампу

В мае 2025 года Коми опубликовал в социальной сети изображение ракушек, выложенных в виде чисел «86 47». Следствие считает, что такая комбинация могла быть воспринята как угроза президенту США.
В американском сленге «86» иногда трактуется как «избавиться» или даже «убить», а «47» может указывать на Трампа как на 47-го президента. Согласно документам, «осведомленный» пользователь соцсетей мог интерпретировать подобный пост как серьезное намерение причинить вред лидеру США.
Ранее KP.RU сообщал, что 25 апреля произошла четвертая попытка покушения на Трампа. Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома. Все присутствующие, включая президента США и его супругу, были срочно эвакуированы.