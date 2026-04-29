Лариса Долина в больнице? Шокирующие подробности от ее директора

Директор народной артистки России Ларисы Долиной, Сергей Пудовкин, опроверг информацию о госпитализации певицы, появившуюся в СМИ. По его словам, состояние Долиной не вызывает опасений, пишет ТАСС.
В беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Пудовкин прокомментировал сообщения, распространенные в телеграм-канале Mash, о том, что Лариса Долина была госпитализирована с сильной болью в позвоночнике после осмотра на дому. «Врут [о госпитализации]», — заявил он, подчеркивая, что артистка не нуждается в экстренной медицинской помощи.
Ранее Пудовкин также сообщил о вызове скорой помощи к Долиной из-за болей в спине, но отметил, что ее состояние стабильное и не вызывает серьезных опасений. В связи с этим директор призвал не поддаваться панике и доверять официальным источникам информации о здоровье артистки.
Таким образом, фанаты и поклонники могут быть спокойны: Лариса Долина продолжает оставаться под наблюдением специалистов и не нуждается в госпитализации.