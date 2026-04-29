Лариса Долина в больнице? Шокирующие подробности от ее директора

В беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Пудовкин прокомментировал сообщения, распространенные в телеграм-канале Mash, о том, что Лариса Долина была госпитализирована с сильной болью в позвоночнике после осмотра на дому. «Врут [о госпитализации]», — заявил он, подчеркивая, что артистка не нуждается в экстренной медицинской помощи.