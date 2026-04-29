Лещенко импровизированно спел «Эх, дороги» вместе с залом на «Дороге на Ялту»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, член жюри фестиваля «Дорога на Ялту» Лев Лещенко исполнил импровизированно песню «Эх, дороги» во время гала-концерта, передает корреспондент ТАСС.
Артист вовлек в исполнение зрительный зал — гости концерта подпевали, а Лещенко подсказывал слова.
Импровизация была вдохновлена выступлением участника из Китая Син Кайчжэна, который ранее исполнил эту же композицию в дуэте с российским певцом Алексеем Петрухиным. Лещенко высоко оценил номер и отметил, что именно он побудил его вновь обратиться к песне вместе со зрителями.
Также в рамках гала-концерта на бис выступил художественный руководитель фестиваля и ведущий Эрнест Мацкявичус, исполнив песню «У пограничников суровые законы» под гитару.
VIII Международный конкурс-фестиваль «Дорога на Ялту» проходит в Москве с 24 по 28 апреля. В 2026 году в нем участвуют исполнители из 15 стран, представляющих песни о Великой Отечественной войне на разных языках.
