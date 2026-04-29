Госпитализация Долиной не подтвердилась: что известно о состоянии артистки

Народная артистка России Лариса Долина почувствовала недомогание из-за боли в позвоночнике. В Сети на этом фоне появились сообщения о якобы госпитализации певицы. Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сведения о попадании артистки в больницу, пишет ТАСС.
По его данным, состояние здоровья певицы не вызывает никаких опасений. Директор артистки не подтвердил вызов звездой врачей на дом.
«Врут [о госпитализации]» — констатировал Сергей Пудовкин.
Информация о якобы попадании артистки в больницу появилась после сообщений от ее коллег. Так, Лариса Долина должна была появиться в Англиканской церкви Святого Андрея на показе дизайнера Джемала Махмудова. Однако за несколько часов до начала мероприятия стали поступать данные об ухудшении состояния ее здоровья. Джемал Махмудов отметил, что организаторы пребывают «в шоке» от этой информации.