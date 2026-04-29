Жена режиссёра, каратистка и бунтарка: Толстой плачет, а Андреасян собрал свою «Войну и мир»

Таисья мечтала стать актрисой с детства. Родители её поддержали, но не более. После школы она поступила в киноколледж № 40 на Шаболовке. В 17 лет впервые вышла на сцену: сыграла небольшие роли в мюзикле «Мальчик-с-пальчик» и театральной сказке «Мечтатели». В большое кино её долго не брали. Поначалу она довольствовалась съёмками в рекламе или эпизодах, например, в «Чикатило» и «Хрустальном». Прорыв произошёл в 2022 году с главной ролью в фэнтези «Красная Шапочка. Тайна последнего волкобоя». Потом были бенефисы в кинопроектах «Один маленький ночной секрет», «Обе две» и «Туда и обратно». Её амплуа — жертвы насилия, травмированные подростки, бунтарки, сказочные персонажи, хрупкие девушки с железным стержнем.