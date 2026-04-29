Из Туапсе вывезено 8 тысяч кубометров загрязненного нефтью грунта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 29 апреля группа по сбору и вывозу загрязненного грунта будет увеличена на 300 человек. По его словам, помощь окажут шесть муниципалитетов. Он добавил, что с начала ЧС эвакуированы 26 человек, они находятся в гостинице.