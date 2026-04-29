Миронов: зарплаты учителей и врачей не должны сокращаться при снижении нагрузки

Партия «Справедливая Россия» настаивает на увеличении зарплат учителей и врачей до уровня в два раза выше среднего по стране.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей не должно привести к сокращению их зарплат. Такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Снижение бюрократической нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы не должно привести к сокращению их зарплат. Врачам и учителям теперь приходится заполнять бесконечные и бессмысленные таблицы и отчеты. А куда деваться? На один оклад не прожить, вот и приходиться на себя взваливать все, что можно», — сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что партия настаивает на увеличении зарплат учителей и врачей до уровня в два раза выше, чем в среднем по стране. При этом 70% зарплаты должен составлять оклад, подчеркнул депутат.

«Росстат насчитал в марте среднюю зарплату в России в размере около 100 тыс. рублей. Значит, оклад должен быть не менее 140 тыс. рублей — вот ориентир для правительства РФ и регионов. Только так можно будет обеспечить достойный уровень оплаты труда без переработок и решить проблему нехватки кадров в критически важных отраслях — образовании и здравоохранении», — заключил Миронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума проработает предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. В свою очередь Министерство просвещения РФ поддержало эту инициативу.

