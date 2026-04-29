Миронов: зарплаты учителей и врачей не должны сокращаться при снижении нагрузки

«Снижение бюрократической нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы не должно привести к сокращению их зарплат. Врачам и учителям теперь приходится заполнять бесконечные и бессмысленные таблицы и отчеты. А куда деваться? На один оклад не прожить, вот и приходиться на себя взваливать все, что можно», — сказал Миронов ТАСС.