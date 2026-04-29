В Вологодской области электроснабжение восстановили у 60% потребителей

Главное управление МЧС РФ по области распространило в понедельник экстренное предупреждение о непогоде: с вечера 27 апреля до 28 апреля на территории региона ожидался очень сильный снегопад, сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, формирование временного снежного покрова. Затем неблагоприятные погодные явления ослабнут, но продлятся до конца рабочей недели. В среду в Вологодской области также ожидаются мокрый снег с дождем и порывистый ветер до 15 м/с, продолжится налипание снега на провода ЛЭП и ветви деревьев, сообщили гидрометеорологи.