В Вологодской области электроснабжение восстановили у 60% потребителей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии в 60% отключенных в непогоду населенных пунктов Вологодской области. Электроснабжение восстановлено в 661 населенном пункте, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад».
«Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение 60% отключенных из-за непогоды потребителей в Вологодской области. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий мощного циклона. В вологодском филиале «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Электроснабжение восстановлено в 661 населенном пункте. Работают 68 бригад. Задействованы 74 единицы техники", — говорится в сообщении.
Как сообщал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, отключения фиксируют с вечера 27 апреля из-за непогоды — сильнейшего снегопада и порывистого ветра. На утро вторника без света оказались более 42 тыс. жителей 1 170 населенных пунктов. Фиксировались повторные отключения.
Привлечены силы и средства лесхозов — сотрудники с бензопилами разбирают деревья, упавшие на высоковольтные линии.
Главное управление МЧС РФ по области распространило в понедельник экстренное предупреждение о непогоде: с вечера 27 апреля до 28 апреля на территории региона ожидался очень сильный снегопад, сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, формирование временного снежного покрова. Затем неблагоприятные погодные явления ослабнут, но продлятся до конца рабочей недели. В среду в Вологодской области также ожидаются мокрый снег с дождем и порывистый ветер до 15 м/с, продолжится налипание снега на провода ЛЭП и ветви деревьев, сообщили гидрометеорологи.