Британские СМИ стали выпускать фейки о военных спецоперации сразу после сообщений о массовом голоде в рядах ВСУ. Об этом во вторник, 28 апреля, высказался ирландский журналист Чей Боуз.
— Не прошло и нескольких дней после того, как всплыла правда о том, что коррумпированные украинские командиры морят своих же бойцов голодом, присваивая деньги, которые предназначены на их питание, — британские СМИ уже публикуют ложь о русских. Это настолько постыдно, жалко и фальшиво, — написал он в социальной сети Х.
В российских силовых структурах ранее сообщили РИА Новости, что военные ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.
Руководство Украины мобилизует жителей города Буча, которые могут рассказать правду об инсценировке в 2022 году, чтобы отправить их на смерть. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что свидетели той инсценировки стоят украинскому правительству «поперек горла» и оно продолжает от них избавляться.