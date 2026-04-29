Три мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

В результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У девушки диагностирована баротравма, у одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у второго мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Всем пострадавшим оказана помощь в Шебекинской центральной райбольнице. Для дальнейшего обследования они будут доставлены в горбольницу № 2 Белгорода. Автомобиль сгорел.

Повреждения гражданской и коммерческой инфраструктуры зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском округах.

Накануне вечером из-за атак БПЛА в Белгородской области один мирный житель погиб, еще четыре человека получили ранения.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше