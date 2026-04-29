ВЦИОМ: индекс привлекательности загородной жизни у горожан вырос до 40 пунктов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Индекс привлекательности загородной жизни среди горожан в 2026 году достиг 40 пунктов из 100 возможных, увеличившись более чем в 6 раз по сравнению с 2019 годом, когда показатель составлял 6 пунктов. Об этом говорится в исследовании АЦ ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
Председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов связывает рост интереса к загородной жизни в том числе с изменением культуры и эстетики. «Пропаганда дачной жизни в сети возможна, а на ТВ — нет. Телевизионная реклама обычно ориентирована на интенсивное потребление, которому больше способствует городской стиль», — сказал он. Кроме того, по словам эксперта, люди ищут спокойствия, и дача — один из способов дистанцироваться от информационной перегрузки и системных потрясений.
Индекс привлекательности загородной жизни строится на основе вопроса «Скажите, а вы бы хотели или нет иметь собственную дачу, земельный участок?» (задается горожанам, у которых нет ничего из перечисленного) и рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов. Значение индекса может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов.
Опрос проводился 11 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.