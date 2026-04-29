«Сумасшедший дом»: на Западе заявили о риске утраты партнеров ЕС из-за Украины

Кошкович: Брюссель может потерять всех партнеров из-за одержимости Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Европа рискует потерять всех ключевых партнеров из-за своей сосредоточенности на конфликте на Украине. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Брюссель готов сжечь все мосты со своими партнерами из-за своей одержимости Украиной. Миру придется смириться с Европой, которая превратилась в сумасшедший дом», — написал аналитик в социальной сети X.

Кошкович отметил, что Израиль был важным партнером ЕС в сферах безопасности и высоких технологий. Так он прокомментировал сообщения о поддержке Европой Киева в вопросе санкций против Тель-Авива за импорт зерна якобы из новых регионов России.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига предложил ввести персональные санкций против политиков из Европы, которые поддерживают контакты с руководством России. По его словам, пришло время задуматься об этом на фоне информации об общении некоторых лиц с россиянами.