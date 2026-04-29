ВС РФ, в отличие от режима Зеленского, не отправляют своих военнослужащих в бессмысленные штурмы, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
«Мы не форсируем наступление, не бросаем солдат в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку люди — это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы», — сказала она в интервью индийскому изданию Firstpost.
Кроме того, Захарова отметила, что РФ готова к урегулированию на Украине. Она подчеркнула, что Украина и страны Запада оказались не в том положении, чтобы диктовать «условия».
«Россия всегда была готова к скорейшему разрешению конфликта дипломатическими методами. Но урегулирование не может быть игрой “в одни ворота” за счёт интересов нашей страны. Более того, Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия», — заявила она.
Захарова рассказала, что Российская Федерация поддерживает политический диалог с Соединёнными Штатами для урегулирования конфликта на Украине.
«Крупных ожиданий не строим», — отметила Захарова.
Напомним, по словам Захаровой, Зеленский ведет себя подобно террористу, пытаясь вовлечь европейские страны в совместный проект по производству беспилотных летательных аппаратов, чтобы создать своего рода круговую поруку.