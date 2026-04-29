С 1 мая аномально изменятся цены на аренду дач. Как в 2026 году снизить выплаты за съёмное жильё

Дачи сами по себе бывают как для круглогодичного проживания, так и сезонные. Например, на лето, выходные или на праздники. Ежегодно на рынке аренды начиная с 1 мая происходит увеличение предложений сезонного формата по причине роста спроса на них. Поэтому цены пойдут в рост. Однако в связи с ухудшением погодных условий традиционного арендного пика спроса на майские праздники не произойдёт. Свободных вариантов на рынке останется больше, но цены всё равно пойдут вверх. Такой прогноз сделал член Генсовета «Деловой России», застройщик, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.