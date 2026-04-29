ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 28 апреля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— Мы не форсируем наступление, не бросаем бойцов в бессмысленные штурмы, как это делает режим Зеленского. Мы стараемся сберечь жизнь каждого солдата, потому что люди — это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы, — заявила она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
24 апреля Мария Захарова сказала, что слова Владимира Зеленского о «большой мобилизации» в РФ направлены на оправдание действий Вооруженных сил Украины и сохранение поддержки со стороны Запада. Такие заявления, по мнению российской стороны, призваны отвлечь внимание от ситуации внутри Украины. Дипломат отметила, что украинское руководство проводит масштабную мобилизацию граждан.
