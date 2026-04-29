Зал ожидания прекрасного: фестиваль искусств проходит в депо у Ленинградского вокзала

Загадочный объект саунд-арта в центре бывшего железнодорожного депо, фотовыставка о молодежи, концерты экспериментальной электроники и проезжающие рядом поезда. Таковы основные составляющие фестиваля современного искусства «Тон-фест», который будет проходить до 30 апреля включительно. Он проводится впервые, но уже привлек немало внимания: прежде всего из-за самого пространства, сравнительно недавно открывшегося для публики. Это бывшее круговое депо для локомотивов, памятник архитектуры середины XIX века. «Известия» оценили его преображение и предлагаемое путешествие.
Депо для искусства.
Тон-центр открылся в конце прошлого года и сразу вызвал интерес общественности, неравнодушной к искусству и архитектуре. Здание в виде огромного полого купола располагается около Ленинградского вокзала, прямо рядом с железнодорожными путями. Оно было построено в позапрошлом веке Константином Тоном, любимым зодчим Николая I. Тон спроектировал, например, храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец; он же был главным архитектором Николаевской железной дороги, связавшей две столицы.
Фото: ТОН-Центр/Александр Яковлев.
Но в отличие от Ленинградского и Московского вокзалов в круговое депо обычных посетителей пустили лишь полгода назад, когда здание открылось после реставрации и переориентации под центр искусств, который в перспективе должен стать культурной доминантой всего района.
В декабре Тон-центр использовался для проведения ярмарки графики «Обертон», но тогда едва ли можно было в полной мере оценить художественные перспективы этого сооружения. И вот теперь команда новой институции представила первый собственный проект — «Тон-фест», разработанный специально с учетом особенностей архитектуры и расположения депо.
Тон и музыка.
Во-первых, круглое высокое пространство идеально для музыки и саунд-арта, особенно такого, где звук окружает зрителя со всех сторон. Поэтому создатели фестиваля сделали особый упор на электронные аудиожанры. И во-вторых, проезжающие буквально в нескольких метрах от здания поезда сами по себе становятся аттракционом и обыгрываются в художественных произведениях Так, демонстрирующаяся нон-стоп-инсталляция ROTOR — вращающаяся штанга, скорость кружения которой напрямую связана со звуковым сопровождением, отсылает, конечно, к теме постоянного движения, которое зритель может наблюдать через панорамные окна.
Фото: ТОН-Центр/Юрий Горячев.
Вдобавок в электрошумовой партитуре периодически возникают характерные вокзальные позывные, стук колес и прочие элементы железнодорожного мира. Можно даже решить, что всё это доносится снаружи, где буквально каждую минуту снуют туда-сюда «Сапсаны», «Ласточки» и прочие составы. Но, конечно, нет: со звукоизоляцией здесь полный порядок. И внимательный слушатель не может не заметить, что источников звука много: он перекидывается между динамиками, размещенными по кругу вдоль стен, образуя объемную аудиосреду.
ROTOR расположен в самом центре помещения на круглой сцене, и каждый день вокруг него разворачивается некое кросс-медийное действо. На мероприятии-открытии публика увидела перформативную читку, танцевально-музыкальную импровизацию и DJ-сет. А в один из следующих вечеров на помосте выступали танцовщики, двигаясь подчеркнуто медленно, будто в съемке slow motion, зрителям же было предложено запечатлеть их позы на бумаге: карандаши и прочие принадлежности для рисования выдавались прямо на месте. Получилось нечто среднее между хореографическим действом и классом натурщиков.
Фото: ТОН-Центр/Александр Яковлев.
Есть в Тон-центре и вторая сцена, сделанная полукругом вдоль стены. На ней происходят концертные события: в первую очередь это трехдневный марафон артистов Центра электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ). Позади — программы из произведений для квартета и вокала с электроникой. Впереди (29 апреля) — импровизационный сет, в котором будут задействованы новейшие синтезаторы и авторские саунд-объекты. Их звучание специалисты ЦЭАМ смикшируют в реальном времени.
Фотозаметки из путешествия.
Мероприятия «Тон-феста» сменяют друг друга. Постоянный элемент всей программы только один: это фотовыставка 17 молодых авторов, предлагающих оригинальный, подчас ироничный, подчас глубоко лиричный взгляд на мир. В работах возникает, разумеется, и тема поездов — куда ж без них. Саша Бреус в кадрах серии «В Москве проездом» запечатлел снаружи окна плацкартного вагона таким образом, что в совершенно бытовых видах стала очевидна какая-то особая красота и гармония. Ну, а Илья Никитин в работе цикла Halfway to spring («На полпути к весне») вступил в диалог с Каспаром Давидом Фридрихом, только вместо моря тумана у ног странника (точнее, здесь — странницы) — вид проезжающего состава, на который наша героиня меланхолично взирает с утеса.
Фото: ТОН-Центр/Александр Яковлев.
Несмотря на наличие сквозных мотивов, экспозиция в целом едва ли вписывается в единую концепцию. Куратор Юлия Тихомирова сравнивает снимки с кадрами воображаемого фильма, вот только в столь широкую и условную рамку можно поместить что угодно. Но в такой несфокусированности отбора есть свое обаяние: всё вместе воспринимается как спонтанные фотозаметки юного путешественника. И даже не так важно, странствует ли он по стране, городу или же по своему воображению.
Воспевая движение во всех его проявлениях (будь то театр, фотография, хореография или музыка), «Тон-фест» одновременно и убеждает посетителей, что все границы условны. Виды искусства переходят друг в друга, реальные шумы железной дороги трансформируются в художественную фантазию, а курсирующие за окном составы, напротив, кажутся миражами, арт-объектами, гостями из другого мира, как в фильме Джармуша «Таинственный поезд». И в этой динамичности читается метафора изменчивости нашего нестабильного мира. А уж станет ли новая творческая инициатива началом большого пути — время покажет.