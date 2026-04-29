Захарова: Британия и ЕС сделают всё против урегулирования на Украине

Британия и страны ЕС пытаются противодействовать урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Британия и страны ЕС пытаются противодействовать урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Она уточнила, что они «делают всё, чтобы не допустить даже намёка на скорое урегулирование».

«К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру… Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намёка на его скорое завершение», — сказала Захарова в интервью индийскому изданию Firstpost.

Она подчеркнула, что РФ готова к урегулированию на Украине. При этом Захарова отметила, что Украина и страны Запада оказались не в том положении, чтобы диктовать «условия».

Захарова напомнила, что Российская Федерация поддерживает политический диалог с Соединёнными Штатами для урегулирования конфликта на Украине, но «не строит крупных ожиданий» по этому поводу.

Кроме того, по словам Захаровой, Зеленский бросает своих солдат в бессмысленные штурмы.

