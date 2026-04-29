«К сожалению, сегодня мы не видим в Киеве политической воли к миру… Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намёка на его скорое завершение», — сказала Захарова в интервью индийскому изданию Firstpost.