29 апреля в календаре: Международный день танца, собак-поводырей и день защиты от шума

Какой сегодня праздник.
День кошачьей ласки День рождения «Докторской» колбасы Международный день танца Всемирный день исполнения Детских Желаний День загадочных чердаков Международный день защиты от шума День рождения застёжки-молнии Международный день собак-поводырей День «денима» День «Мы прыгаем по миру», День паркура Международный день иммунологии День памяти жертв применения химического оружия День борьбы с пищевыми отходами День вирусного видео Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская Праздник иконы Божией Матери Тамбовской День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Именины.
Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
Ирина Рассадница.
В этот день чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.
Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а остальных заключили в тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После следующего допроса правитель приказал отвести Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.
К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.
На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные заклинания существовали для каждого овоща. Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку — он придется на сухие дни. На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.
События.
1770 год — Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.
1882 год — в Берлине создана первая в мире экспериментальная линия троллейбуса.
1897 год — сообщено об открытии отрицательно заряженной элементарной частицы — электрона.
1913 год — запатентована застёжка-молния.
1918 год — в Петрограде основана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун», ныне «Ленфильм».
1932 год — в СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).
1945 год — освобождение союзниками концлагеря Дахау.
1958 год — катастрофа Ан-10 под Воронежем.
1961 год — хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.
1968 год — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» (12+).
1974 год — премьера телеспектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+).
1975 год — начало эвакуации американского персонала из Сайгона.
1978 год — в Дании отменена смертная казнь.
1982 год — в Китае количество жителей превысило миллиард человек.
1988 год — представитель сети ресторанов «McDonald’s» объявил о предстоящем открытии своего заведения в Москве.
1991 год — циклон в Бангладеш, 138 тысяч погибших.
1999 год — палестинцы отказались от провозглашения своего государства 4 мая 1999 в связи с приближавшимися выборами в Израиле.
2000 год — Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.
2002 год — в городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире Обнинской АЭС.
2004 год — выпущен последний Oldsmobile.
2011 год — свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.
2013 год — катастрофа Boeing 747 в Баграме.
В этот день родились.
Василий Татищев (1686 — 1750 г.), российский историк, экономист и государственный деятель.
Карл фон Дрез (1785 — 1851 г.), немецкий изобретатель.
Александр II (1818 — 1881 г.), российский император (1855−1881).
Жюль Анри Пуанкаре (1854 — 1912 г.), французский математик, физик, астроном и теоретик науки.
Вильям Херст (1863 — 1951 г.), американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.
Рафаэль Сабатини (1875 — 1950 г.), английский и итальянский писатель, автор приключенческих романов.
Дюк Эллингтон (1899 — 1974 г.), американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.
Николай Крылов (1903 — 1972 г.), советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.
Галина Кулакова (1942 г.), советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка.
Лариса Удовиченко (1955 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Мишель Пфайффер (1958 г.), американская актриса.
Андре Агасси (1970 г.), американский теннисист, первая ракетка мира (1995−2000), олимпийский чемпион.
Ума Турман (1970 г.), американская актриса и модель.
Линда (1977 г.), российская певица.
Бри Блэр (1980 г.), канадская актриса кино и телевидения.
Виктория Синицина (1995 г.), российская фигуристка, чемпионка мира и Европы.
София (2007 г.), инфанта испанская, младшая дочь короля Испании Филиппа VI.
Народные приметы.
Подул западный ветер — к сырости. Яркая радуга — к плохой погоде. Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то это к плохому году. Атмосферное давление падает медленно — к ветреной погоде. На небе преобладают слоисто-кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются — к погоде без существенных осадков, вероятно медленное прояснение небосвода. Орешник «запылал» — пора лес сажать. Ирина-рассадница — сей капусту на рассаду. Зацвела ольха — гречиху пора засевать. Если овраги «заиграют», а затем подмерзнут — урожаю помехи будут. При убывающей луне (от полнолуния до новолуния) сеют и сажают те овощи, съедобная часть которых находится под землей. Считалось, что необходимо работать в огороде. Белили деревья, сажали овощи, следили за приметами. Если капусту посадить на Арину, то она вырастет сочной, вкусной и крупной. На Арину начинает таять лед по берегам озер. На Ирину пора выжигать поля: худая трава — из поля вон.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.