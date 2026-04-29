Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29 апреля в календаре: Международный день танца, собак-поводырей и день защиты от шума

В 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

Источник: AmurMedia

Какой сегодня праздник.

День кошачьей ласки День рождения «Докторской» колбасы Международный день танца Всемирный день исполнения Детских Желаний День загадочных чердаков Международный день защиты от шума День рождения застёжки-молнии Международный день собак-поводырей День «денима» День «Мы прыгаем по миру», День паркура Международный день иммунологии День памяти жертв применения химического оружия День борьбы с пищевыми отходами День вирусного видео Праздник иконы Божией Матери Ильинская Черниговская Праздник иконы Божией Матери Тамбовской День памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии.

Именины.

Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

Ирина Рассадница.

В этот день чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.

Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в первый же день сожгли, а остальных заключили в тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После следующего допроса правитель приказал отвести Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не осмелился притронуться. После этого мученицу казнили.

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные заклинания существовали для каждого овоща. Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку — он придется на сухие дни. На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

События.

1770 год — Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.

1882 год — в Берлине создана первая в мире экспериментальная линия троллейбуса.

1897 год — сообщено об открытии отрицательно заряженной элементарной частицы — электрона.

1913 год — запатентована застёжка-молния.

1918 год — в Петрограде основана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун», ныне «Ленфильм».

1932 год — в СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).

1945 год — освобождение союзниками концлагеря Дахау.

1958 год — катастрофа Ан-10 под Воронежем.

1961 год — хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию аппендэктомии.

1968 год — на экраны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» (12+).

1974 год — премьера телеспектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+).

1975 год — начало эвакуации американского персонала из Сайгона.

1978 год — в Дании отменена смертная казнь.

1982 год — в Китае количество жителей превысило миллиард человек.

1988 год — представитель сети ресторанов «McDonald’s» объявил о предстоящем открытии своего заведения в Москве.

1991 год — циклон в Бангладеш, 138 тысяч погибших.

1999 год — палестинцы отказались от провозглашения своего государства 4 мая 1999 в связи с приближавшимися выборами в Израиле.

2000 год — Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

2002 год — в городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире Обнинской АЭС.

2004 год — выпущен последний Oldsmobile.

2011 год — свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.

2013 год — катастрофа Boeing 747 в Баграме.

В этот день родились.

Василий Татищев (1686 — 1750 г.), российский историк, экономист и государственный деятель.

Карл фон Дрез (1785 — 1851 г.), немецкий изобретатель.

Александр II (1818 — 1881 г.), российский император (1855−1881).

Жюль Анри Пуанкаре (1854 — 1912 г.), французский математик, физик, астроном и теоретик науки.

Вильям Херст (1863 — 1951 г.), американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.

Рафаэль Сабатини (1875 — 1950 г.), английский и итальянский писатель, автор приключенческих романов.

Дюк Эллингтон (1899 — 1974 г.), американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

Николай Крылов (1903 — 1972 г.), советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза.

Галина Кулакова (1942 г.), советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка.

Лариса Удовиченко (1955 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

Мишель Пфайффер (1958 г.), американская актриса.

Андре Агасси (1970 г.), американский теннисист, первая ракетка мира (1995−2000), олимпийский чемпион.

Ума Турман (1970 г.), американская актриса и модель.

Линда (1977 г.), российская певица.

Бри Блэр (1980 г.), канадская актриса кино и телевидения.

Виктория Синицина (1995 г.), российская фигуристка, чемпионка мира и Европы.

София (2007 г.), инфанта испанская, младшая дочь короля Испании Филиппа VI.

Народные приметы.

Подул западный ветер — к сырости. Яркая радуга — к плохой погоде. Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то это к плохому году. Атмосферное давление падает медленно — к ветреной погоде. На небе преобладают слоисто-кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются — к погоде без существенных осадков, вероятно медленное прояснение небосвода. Орешник «запылал» — пора лес сажать. Ирина-рассадница — сей капусту на рассаду. Зацвела ольха — гречиху пора засевать. Если овраги «заиграют», а затем подмерзнут — урожаю помехи будут. При убывающей луне (от полнолуния до новолуния) сеют и сажают те овощи, съедобная часть которых находится под землей. Считалось, что необходимо работать в огороде. Белили деревья, сажали овощи, следили за приметами. Если капусту посадить на Арину, то она вырастет сочной, вкусной и крупной. На Арину начинает таять лед по берегам озер. На Ирину пора выжигать поля: худая трава — из поля вон.

По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.

18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.