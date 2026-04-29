29 апреля в календаре: Международный день танца, собак-поводырей и день защиты от шума

Подул западный ветер — к сырости. Яркая радуга — к плохой погоде. Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то это к плохому году. Атмосферное давление падает медленно — к ветреной погоде. На небе преобладают слоисто-кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются — к погоде без существенных осадков, вероятно медленное прояснение небосвода. Орешник «запылал» — пора лес сажать. Ирина-рассадница — сей капусту на рассаду. Зацвела ольха — гречиху пора засевать. Если овраги «заиграют», а затем подмерзнут — урожаю помехи будут. При убывающей луне (от полнолуния до новолуния) сеют и сажают те овощи, съедобная часть которых находится под землей. Считалось, что необходимо работать в огороде. Белили деревья, сажали овощи, следили за приметами. Если капусту посадить на Арину, то она вырастет сочной, вкусной и крупной. На Арину начинает таять лед по берегам озер. На Ирину пора выжигать поля: худая трава — из поля вон.