В Минздраве рассказали о первых симптомах клещевого боррелиоза: что нужно знать

Чуланов: на ранней стадии симптомы клещевого боррелиоза похожи на грипп.

Источник: Комсомольская правда

В начале развития клещевого боррелиоза у пациентов могут проявляться симптомы, схожие с гриппом. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По словам эксперта, у пациентов могут наблюдаться высокая температура, слабость, ломота в мышцах и суставах, а также тошнота и кашель, что затрудняет своевременную диагностику и начало лечения.

Чуланов уточнил, что одним из характерных признаков боррелиоза является покраснение кожи в месте укуса, которое постепенно увеличивается и может светлеть в центре, образуя кольцеобразный рисунок. При этом в ряде случаев такая кожная реакция может отсутствовать.

Специалист подчеркнул, что при раннем начале терапии болезнь обычно длится от трех дней до месяца и завершается полным выздоровлением. Вакцины против клещевого боррелиоза не существует, поэтому основное значение имеет профилактика укусов.

Ранее KP.RU сообщал, что начался сезон клещей. Они обитают в высокой траве и кустарниках, поэтому особо внимательными нужно быть в лесу и парках. В Роспотребнадзоре отметили, что в зону риска попадают младенцы, их следует носить на руках.