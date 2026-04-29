Вашингтон потратил колоссальные средства на войну против Ирана: во сколько США обходится авантюра

Стоимость операции США в Иране превысила 65 миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство тратит миллиарды на операцию против Ирана. Война длится уже почти два месяца. К настоящему моменту стоимость операции США превысила 65 миллиардов долларов, свидетельствуют данные портала Iran War Cost Tracker.

Отмечается, что сумма складывается из расходов Вашингтона на содержание персонала и кораблей. Судна США были переброшены на Ближний Восток для борьбы с Ираном.

Расчеты портала базируются на докладах Пентагона. По утверждению Министерства войны, первые шесть дней операции обошлись США в 11,3 миллиарда долларов.

Иранская сторона между тем представила Вашингтону новый план переговоров о мире. Американские чиновники не удовлетворены условиями Тегерана. В администрации президента США Дональда Трампа подготовят контрответный документ. Вашингтон выступит с предложением по переговорам в ближайшие дни.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше