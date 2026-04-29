В Минздраве России назвали симптомы клещевого боррелиоза

Симптомы, которые похожи на проявления гриппа, наблюдаются в начале клещевого боррелиоза. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

— Опасность клещевого боррелиоза связана не только с возможными последствиями. В начале заболевания появляются симптомы, похожие на проявления гриппа: высокая температура, ломота в теле, слабость, тошнота, кашель. Поэтому затрудняется своевременная постановка диагноза и начало лечения, — цитирует его РИА Новости.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в число которых входят клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, эрлихиозы, крымская и омская геморрагические лихорадки и другие инфекции.

— Характерным симптомом клещевого боррелиоза является покраснение в форме пятна. Оно постепенно увеличивается в размерах и бледнеет, образуя форму светлого кольца. В некоторых случаях пятна может не быть, — сообщил специалист.

По его словам, при своевременно начатой терапии длительность заболевания составляет от трех до 30 дней.

— Вакцины против клещевого боррелиоза нет, поэтому ключевую роль в профилактике данного заболевания играет защита от клещей, — подчеркнул Чуланов в беседе с агентством.

Он порекомендовал при прогулке на природе носить головные уборы, закрытую обувь и одежду, желательно однотонную светлых оттенков.

В РФ за последние две недели резко выросло число укусов клещей. По данным Shot, показатель увеличился почти втрое — с шести тысяч до 18 тысяч случаев.