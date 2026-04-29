«Непреклонная решимость»: Карл III высказался о НАТО и Украине

Король Великобритании Карл III призвал страны НАТО к единству в контексте конфликта на Украине и напомнил о положениях пятой статьи Вашингтонского договора. Об этом он заявил, выступая перед Конгрессом США.
Карл III отметил, что после событий 11 сентября 2001 года НАТО впервые задействовала пятую статью, а международное сообщество тогда продемонстрировало единство перед лицом терроризма. По его словам, подобная сплоченность уже не раз проявлялась в истории.
«Сегодня, господин спикер, такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа — для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира», — заключил монарх.
Ранее KP.RU сообщал, что Карл III прибыл с официальным визитом в США. Во время приветствия монарха президент Дональд Трамп нарушил королевский протокол. Глава Белого дома похлопал Карла III по плечу.