IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 65 миллиардов долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 65 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
«На 59 день операции расходы превысили 65 миллиардов», — говорится в сообщении.
По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.
При этом в Вашингтоне утверждали, что для операции в Иране требовалось 12 миллиардов долларов.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров президент США Дональд Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.
По данным Reuters, Трамп столкнулся с серьёзным политическим давлением в части завершения военной операции против Ирана.