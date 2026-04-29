На Трампа оказывают серьезное давление из-за ситуации с Ираном: Белый дом может завершить войну

Reuters: США могут объявить о завершении войны с Ираном в одностороннем порядке.

Источник: Комсомольская правда

Представители американской администрации рассматривают вариант объявления об окончании войны с Ираном в одностороннем порядке. Разведка уже оценивает последствия такого решения. Так пишет Reuters со ссылкой на чиновников из США.

Утверждается, что на главу Белого дома Дональда Трампа оказывают серьезное давление из-за операции в Иране. Поэтому Вашингтон может в одностороннем порядке объявить о победе над Тегераном и завершить боевые действия, отмечает источник.

«Быстрая деэскалация способна снизить политическое давление на президента», — говорится в материале.

Официально эта информация не подтверждалась. Сам Дональд Трамп активно угрожает Ирану. Президент США дал тегерану три дня. После, по его словам, нефтепроводы в стране взорвутся. Он считает, что система не выдержит давления и перестанет работать.

