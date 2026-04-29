Музаев: утечек и «угадаек» на ЕГЭ больше нет

Экзамен постоянно улучшают, подчеркнул глава ведомства.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Проблем утечек экзаменационных материалов, «ЕГЭ-туристов» и «угадаек» на ЕГЭ больше не существует. Рособрнадзор постоянно совершенствует процедуру, чтобы исключить любые нарушения. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если в 2013 году мы говорили про утечки, про “ЕГЭ-туристов”, про “угадайки” и так далее, [то] сейчас всего этого нет. Мы все время улучшаем ситуацию», — сказал Музаев.

Он отметил, что экзамен кардинально изменился по сравнению с началом 2010-х, когда были распространены махинации с баллами и «туристическая» схема получения высоких результатов.

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня.